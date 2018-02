Bank entschädigt Betrugsopfer

Mit angeblichen Gewinnen gelockt und abgezockt - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Gute Nachricht für Betrugsopfer: Die Bankenfirma Western Union entschädigt Personen, die Opfer eines Betrugs wurden und hierbei Zahlungen über die Bank geleistet haben.

Opfer des Betruges können ihre Forderungen nun geltend machen. © Pixabay



Wie die Firma in einer Pressemeldung mitteilt, werden die Entschädigungszahlungen für Delikte, die von 2004 bis zum 19. Januar 2017 begangen wurden, geleistet. Anspruchsberechtigt sind Kunden, die als Opfer von Betrugsdelikten Zahlungen via Western Union geleistet haben. Die Ansprüche können bis 12. Februar geltend gemacht werden.

Auch Opfer aus Oberfranken haben in den vergangenen Jahren, wie zum Beispiel nach angeblichen Gewinnmitteilungen, Geld an Konten bei Western Union transferiert. Die in Aussicht gestellte Gewinnauszahlung blieb dann allerdings aus.

Weitere Informationen und alle notwendigen Formulare finden Berechtigte unter der Internetseite www.westernunionremission.com. Wie die oberfränkische Polizei mitteilt, könnte eine von der Bank beauftragte Kanzlei bereits bekannte Geschädigte direkt kontaktiert haben.