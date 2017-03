Bärnfels: Weg zur Schule wird sicherer

BÄRNFELS - Es gab viele zufriedene Gesichter der Verantwortlichen in der Aula der Grundschule von Bärnfels. Die Kinder können Dank geschulter Verkehrshelfer die Straße vor der Schule und an der Bushaltestelle am Rathaus in Obertrubach wieder sicher überqueren.

Verkehrshelfer geleiten die Kinder nun vor der Schule und an der Bushaltestelle in Bärnfels über die Straße. Sechs Eltern haben sich dafür ausbilden lassen. © Franz Galster



Elternbeiratsvorsitzenden Jasmin Alex sieht man ihre Freude an. "Seit etwa zwei Jahren bemühen wir uns, Elternteile zu finden, die sich für diesen Dienst vor Schulbeginn bereitfinden, jetzt hat es endlich geklappt", sagt sie. Im Februar machten etwa sechs künftige Verkehrshelfer einen entsprechenden Lehrgang in Ebermannstadt.

Mate Moré als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Forchheim/Ebermannstadt und die Polizei begleiteten die Vorbereitung. Jetzt begrüßte Schulleiter Jochen Neuner die Verkehrshelfer zur offiziellen Einführung. Mit dabei waren auch Werner Götz und Manfred Hänlein von der Polizeiinspektion Ebermannstadt sowie Bürgermeister Markus Grüner.

Neuner dankte allen für ihr Engagement. Als die Bärnfelser Grundschule noch Teilhauptschule war, gab es noch Schülerlotsen. Mit der Stufung zur Grundschule war das erforderliche Alter der Kinder für diesen Dienst nicht mehr gegeben. Er dankte für das erfolgreiche Bemühen der Eltern, der Polizei und auch der Sicherheitsbeauftragten an der Schule, Katharina Hiltl. Sie begleitet und initiierte die Maßnahme maßgeblich mit. Es gebe in der Gemeinde 50 Fahrschüler, die nun sicherer zum Unterricht kommen

Im Gebiet der Polizeiinspektion Ebermannstadt ist die Grundschule in Bärnfels die dritte Schule nach Gräfenberg und Igensdorf, die Verkehrshelfer für ihre Kinder einsetzen kann.

