Barrierefreiheit im Kolpingshaus Forchheim: Kritik am OB

Barrierefreien Zugang verlangt - Kirschstein: Aktuell nicht leistbar - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung jenseits der Tagesordnung die öffentlich geäußerte Haltung von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) zur näheren Zukunft des Kolpingshauses diskutiert und kritisiert.

Das Kolpingshaus von der Seite her gesehen. © Giulia Iannicelli



Das Kolpingshaus von der Seite her gesehen. Foto: Giulia Iannicelli



Die Äußerungen des OB in Sachen Kolpingshaus seien so zu verstehen gewesen, sagte Annette Prechtel (FGL), "dass Sie sich gegen ein zweites Kulturzentrum aussprechen". Das Rathaus, das der OB als Stätte der Kultur vorzuziehen scheine, sei kein Widerspruch zum Kolpingshaus: "Forchheim als Oberzentrum braucht beide."

Udo Schönfelder (CSU) störte sich wie Sebastian Körber (FDP) vor allem an den Aussagen Kirschsteins, wonach der barrierefreie Ausbau des Kolpingshauses aus Kostengründen nicht möglich sei: "Da bin ich innerlich etwas aufgewühlt", so Schönfelder.

Bilderstrecke zum Thema KulturPuls im Kolpinghaus: Variete in Forchheim Das VarietePlus hatte am Freitag einiges zu bieten: Mentalmagier Christoph Kuch versetzte das Publikum in ungläubiges Staunen, während Spaß-Beamter Herbert Faulhaber als Vogelimitator und Teller-Jongleur von einem schlagfertigen Zuschauer beinahe die Show gestohlen worden wäre. Mit Hula-Hoop-Reifen verzauberte Kristin "Lahoop" Hertel aus Berlin in einer Mischung aus Tanz und Pantomime. Höhepunkt der fast dreistündigen Show war allerdings das Akrobatik-Duo "Elabö" aus Darmstadt mit einer federleichten Choreographie.



Körber ist Beauftragter des Stadtrates für die Barrierefreiheit und meinte: "Ein barrierefreier Zugang und eine behindertengerechte Toilette sind die Mindestanforderung ans Kolpingshaus." Ulrich Schürr (JB) bemühte als Anwalt das Römische Recht: "Barrierefreiheit im Kulturbereich ist eine conditio sine qua non." Schürr lieferte auch gleich die sinngemäße Übersetzung: "Ohne geht’s schlichtweg nicht." Außerdem fragte er auf eine entsprechende Bemerkung des OB hin: "Findet denn wirklich ein Dialog mit dem Kolpingshausverein statt?"

Zu Unrecht geprügelt?

Der OB fühlte sich zu Unrecht geprügelt: "Ich bin nicht gegen Barrierefreiheit, im Gegenteil." Der barrierefreie Um- und Ausbau des Kolpingshauses sei aber "in den nächsten ein bis zwei Jahren" aus finanziellen Gründen "aktuell nicht darstellbar". Der KulturPuls habe gezeigt, das Kolpingshaus könne auch unter den gegenwärtigen Bedingungen "bespielt werden".

Manfred Hümmer (FW) warf ein: "Es waren die ehrenamtlichen Kulturschaffenden, die uns und auch Ihnen die Augen geöffnet haben."

Das generalsanierte Rathaus werde mit der Möglichkeit, 300 Besucher in zwei Sälen zu fassen, "einen Großteil" an kulturellen Veranstaltungen abdecken. Das Kolpingshaus sei so gesehen "eine Ergänzung zum Rathaus", stehe aber "unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit".

Kirschstein bekräftigte sein "Ja zum Kolpingshaus" und versicherte: "Wir ziehen alle am gleichen Strang", fügte aber hinzu: "Am Status Quo wird sich nicht viel ändern." Mit dem Kolpingshausverein soll ein Erbpachtvertrag über 99 Jahre Nutzungsrecht abgeschlossen werden.

Ulrich Graser Stv. Redaktionsleiter, Nordbayerische Nachrichten für Forchheim und Ebermannstadt E-Mail