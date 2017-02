Basketball live: Eggolsheim gegen Don Bosco

Bayernliga-Schlusslicht steht Abstiegs-Endspiel bevor - vor 25 Minuten

EGGOLSHEIM - Durch fünf Niederlagen am Stück nach dem Jahreswechsel hat sich die Abstiegsnot der DJK Eggolsheim in der Basketball-Bayernliga zugespitzt. Die Korbjäger erwartet am Sonntag vor eigenem Publikum zu ungewohnter Zeit um 17 Uhr nicht mehr nur ein weiteres vorentscheidendes Duell, sondern tatsächlich ein Endspiel.

Bisher prallten Rodelio Arcilla (weißes Trikot) und seine DJK Eggolsheim an vielen Konkurrenten wie in dieser Szene gegen Würzburg-Heuchelhof (in schwarz) ab. Im Kampf um den Verbleib in der Bayernliga braucht es nun eine kleine Siegesserie. © Foto: Marie Möhrlein



Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vor den verbleibenden sechs Partien vier Punkte. Die Lernzeit für eine vor Rundenstart auf Schlüsselpositionen veränderte Mannschaft ist de facto beendet.

Dem will selbst der berufsmäßig geduldige Pädagoge Maximilian Haider nicht mehr widersprechen, als er die gegenwärtigen Voraussetzungen mit der aus dem us-amerikanischen Sport gebräuchlichen Redewendung "do or die" (wörtlich übersetzt: Tun oder Sterben) beschreibt. "Wir müssen die nächsten drei Spiele gewinnen. Nur dann haben wir eine Chance", schiebt Haider nach. Einen einzigen Fakt am Tabellenstand bewertet er positiv: Die Konkurrenten CVJM Erlangen und Grombühl, auf die seine DJK an den kommenden Spieltagen direkt trifft, "gewinnen auch nicht".

KEVIN GUDD