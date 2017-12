"Basst ": 1. Weihnachtsmarkt-Wochenende in Forchheim

FORCHHEIM - Das erste Advents-Wochenende ist (fast) vorbei – und auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt können sich die meisten Standbetreiber nicht beklagen. Derweil hat die Polizei viel zu tun, allerdings auf den glatten Straßen abseits der Buden.

Reges Treiben auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt am ersten Advents-Wochenende. Foto: Roland Huber



Der Bombenalarm auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt sorgt für mulmige Gefühle – von denen sich die Besucher des Forchheimer Budentreibens allerdings nicht allzu sehr vereinnahmen lassen.

„Wenn etwas Schlimmes passiert, passiert es“, sagt Maria Gries aus Bamberg, die sich an der Weihnachtspyramide vor der Kaiserpfalz gerade eine dampfende Tasse geholt hat. „Ich lasse mir deswegen jedenfalls meinen Glühwein nicht vermiesen.“ Allgemeine Zustimmung an der Theke.

Am Sonntagnachmittag hat der Schnee den Forchheimer Weihnachtsmarkt eingehüllt, vor den Buden werden die Schlangen länger. „Wir sind gut ausgelastet. Na, des basst scho“, sagt ein Mann vom Stand des THW, wo sich Besucher mit heißem Pflaumenwein und Flammkuchen eindecken können.

So oder ähnlich zufrieden sind fast alle Standbetreiber – nur der junge Mann, der unter seinem Dach Produkte aus Olivenholz anbietet, gesteht: „Letztes Jahr um diese Zeit war mehr los.“ Er hofft aber, dass die kommenden Tage und Wochen seine Zweifel aus dem Weg räumen.

Für eine erste polizeiliche Zwischenbilanz ist es am Sonntagabend noch zu früh. „Aber“, sagt ein Beamter der PI Forchheim, „mir sind bislang keine nennenswerte Zwischenfälle bekannt“. Trotzdem ist der Polizist am Telefon kurz angebunden – weil es weit abseits von Rathausplatz und Kaiserpfalz offenbar einiges zu tun gibt: Mit dem Schnee sind die Straßen in und um Forchheim gefährlich glatt geworden und „bei uns geht eine Einsatzmeldung nach der anderen rein“, so der Beamte.

