Bastian ist das erste Forchheimer Neujahrsbaby

Im Klinikum kamen am 1.1.2017 gleich mehrere Kinder zur Welt - vor 34 Minuten

FORCHHEIM - Es ist ein Junge! Diesen Satz hörten Andrea und Nick Neumann gestern Morgen exakt um 5.34 Uhr. In dieser Minute kam ihr Sohn Bastian im Kreißsaal des Klinikums Forchheim zur Welt – und machte das junge Ehepaar aus Schlammersdorf zu den Eltern des ersten Forchheimer Neujahrsbabys 2017.

Stolze Eltern des ersten Forchheimer Neujahrsbabys: Andrea und Nick Neumann aus Schlammersdorf mit ihrem ersten Sohn Bastian auf der Geburtsstation des Klinikums. © Foto: Roland Huber



Von der stellvertretenden Klinik-Leiterin Margit Hallmann erhielt die junge Familie dafür einen Blumenstrauß und einen Umschlag mit einem kleinen Startkapital. Beim Pressetermin am Nachmittag verrät Hallmann auch, dass Bastian nicht das einzige Neujahrsbaby ist. Mit ihm erblickten zwei weitere Kinder das Licht der Welt. „Und ein viertes ist gerade unterwegs“, kündigt sie an.

Bastians eigentlicher Geburtstermin war für den 29. Dezember errechnet worden. „Am 31. sollten wir noch einmal in die Klinik zur Kontrolle kommen“, berichtet die 31 Jahre alte Mutter. Dabei entschieden die Ärzte, die Geburt einzuleiten. „Überrascht waren wir nicht, wir haben schon damit gerechnet und unsere Kliniktasche dabei gehabt“, sagt sie. So wurde Baby Bastian auf den Weg gebracht, während draußen die Silvesterraketen in den Himmel zischten.

Erste Besucher verpasst

Wenige Stunden später liegt der kleine Mann auf dem Bauch seiner Mama und ruht sich von den Strapazen der Nacht aus. Den ersten Besuch von Oma und Opa verschläft er dabei ebenso wie das Blitzlicht der Pressefotografen.

50 Zentimeter groß, 2980 Gramm schwer, steht auf dem kleinen blauen Zettel, der am Kopfende von Bastians Bettchen befestigt ist. Er ist das erste Kind der beiden Schlammersdorfer. Papa Nick hat sich deshalb gleich „mit eingemietet“ im Krankenhaus: Im Familienzimmer verpassen die Eltern keinen Moment mit ihrem Sprössling. „Außerdem lernen wir dann gleich beide von den Kinderkrankenschwestern, wie wir mit dem Kleinen umgehen“,

JANA SCHNEEBERG

