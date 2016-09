Batnight auf Schloss Thurn: Fühlen wie eine Fledermaus

180 Besucher kamen zur Feldermausnacht - Kinder lernten spielerisch - vor 47 Minuten

THURN - Rund 180 Besucher haben an der 20. Auflage der European Batnight im Erlebnispark Schloss Thurn teilgenommen. Eingeladen zur Fledermausnacht hatte die Kreisgruppe Forchheim des Bund Naturschutzes.

Spielerisch lernen: Mit verbundenen Augen und einer Wassersprühflasche durften die Kinder ihre Mitspieler nass spritzen. Das Spiel sollte zeigen wie Fledermäuse nur mittels Ultraschall ihren Lebensraum nach Essbarem absuchen.l © Foto: Hitschfe



Das „Feldermaus-Käfer-Fangspiel“ ist seit Jahren Teil des erlebnispädagogischen Konzeptes der Fledermausnacht, bei dem Kinder spielerisch die Welt der kleinen Säugetiere erkunden. Kinder schlüpfen beispielsweise in die Rolle einer Fledermaus und müssen sich dann im Rahmen eines Fangspieles mit verbundenen Augen auf Nahrungssuche begeben. Und das tun sie mit Feuereifer.

Sommerresidenz im Schloss

Die Veranstaltung fand gleich neben dem Bayerischen Fledermauszentrum statt, das sich am Eingang des Erlebnisparks befindet. Die Hausherrin des Vergnügungsparks Theresia von Bentzel erklärte, dass das nahegelegene Schloss seit Jahrzehnten eine „Sommerresidenz“ für die Fledermäuse sei, die es sich in den Wintermonaten in den Höhlen der Fränkischen Schweiz „bequem“ machen würden. Friedrich Oehme vom Forchheimer Bund Naturschutz erklärte unter anderem, dass die Fränkische Schweiz reich an Fledermausarten sei. Von den insgesamt in Deutschland festgestellten 25 Fledermausarten, habe man bereits 18 Arten in der Fränkischen Schweiz nachweisen können. Während Oehme den Erwachsenen das Thema „Fledermaus“ mit jeder Menge wissenswerter Details näher brachte, bekam der Nachwuchs die Informationen als Märchen über Langohren- und Hufeisenfledermäuse kindgerecht vermittelt.

BN-Kreisvorsitzender Ulrich Buchholz freute sich darüber, dass die Fledermausnacht immer mehr Interesse weckt. Nach einer kurzen Pause, erklärte Oehme den Batdetektor, ein Gerät mit dem man die Laute der Fledermäuse aufzeichnen kann und zu später Stunde um kurz vor 21 Uhr konnten dann sogar die eine oder andere Fledermaus bei ihrem nächtlichen Beutestreifzug über Thurn beobachtet werden.

ALEXANDER HITSCHFEL