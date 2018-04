Bauarbeiten an der Bahnstrecke

Fahrplanänderungen am 20. und 23. April - vor 34 Minuten

FORCHHEIM - Achtung: Die Bahn baut, daher gibt es an zwei Tagen Fahrplanänderungen.





S-Bahn Nürnberg © dpa



S-Bahn Nürnberg Foto: dpa



Die DB Regio Bayern weist darauf hin, dass es aufgrund von Bauarbeiten am Freitag, 20. April, und am Montag, 23. April, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr zu Fahrplanänderungen im S- Bahnverkehr kommt.

Alle Informationen zu dieser Baustelle sind auch unter: https://bit.ly/2Jh2INr zu finden.