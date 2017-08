Bauen in Forchheim: WVG feiert 90. Geburtstag

FORCHHEIM - Spenden statt groß feiern: Aus Anlass des 90. Geburtstags der WVG Wohnungsbau- und Verwaltungsgenossenschaft Forchheim hat die Genossenschaft auf große Feierlichkeiten verzichtet. Stattdessen wurde gespendet.

Wolfgang Topf vom Bürgerzentrum (li.) freut sich über die Spende, die Franz Stumpf, Alexander Brehm, Wolfgang Bonengel (v. li.) von der WVG übergaben. © Foto: WVG



Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Brehm sowie die Vorstandsmitglieder Franz Stumpf und Wolfgang Bonengel von der WVG übergaben einen Spendenscheck über 2000 Euro an Wolfgang Topf, der im Ausschuss für das Bürgerzentrum- Mehrgenerationenhaus aktiv ist. Die Aktion fand im "Haus der Wohnungswirtschaft" statt.

Zur Geschichte der Wohnungs- und Verwaltungsgenossenschaft WVG: Die WVG wurde am 22. Juli 1927 gegründet und kann somit auf eine jahrzehntelange Firmentradition zurückblicken. Die ersten Häuser der Genossenschaft wurden in der Egloffsteinstraße errichtet. In ihrer Satzung hat die WVG verankert, dass sie einer guten, sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder nachkommen will. In den Nachkriegsjahren verlagerten sich die Bauaktivitäten in dem neu entstandenen Stadtteil Forchheim-Nord zwischen Kantstraße und Fritz-Hoffmann-Straße. Heute verwaltet die Genossenschaft insgesamt 532 eigene und 404 fremde Wohnungen.

Seit 2005 betreibt die Genossenschaft ein umfangreiches Neubau- und Modernisierungsprogramm. In diesem Zeitraum wurden rund 23 Millionen Euro in die bestehenden Häuser investiert und damit ein wertvoller Beitrag zur Verbesserung der Wohnsituation geleistet, wie es in einer Mitteilung der WVG heißt.

Aktuelle Projekte sind zwei Neubauten in der "Paul-Keller-Straße" und "Jean-Paul-Straße" mit insgesamt 38 Wohnungen (wir berichteten).

Das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus hat seinen Sitz in der Paul-Keller-Straße 17 und somit inmitten des Wohnungsbestands der WVG. Aufsichtsratsvorsitzender Alexander Brehm betonte bei der Spendenübergabe, dass durch diese örtliche Verbundenheit viele Angebote des Bürgerzentrums von den Mitgliedern der Genossenschaft angenommen und genutzt werden. Daher lag es für die Genossenschaft nahe, die vielen teils ehrenamtlichen Aktivitäten im Bürgerzentrum als Teil der Förderung für die Genossenschaftsmitglieder zu unterstützen.

Die Spende ist nicht für ein spezielles Projekt gedacht, vielmehr soll das Bürgerzentrum selbst über die Verwendung des Geldes entscheiden.