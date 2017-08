Bauernhof-Sterben im Landkreis Forchheim langsamer

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft schwächt sich bayernweit ab - 26.08.2017 08:00 Uhr

FORCHHEIM - Berufswunsch Landwirt: Was in früheren Zeiten noch gang und gäbe war, mutet im 21. Jahrhundert beinahe exotisch an. Einfach, weil kaum noch jemand den Hof der Eltern übernehmen will, Betrieb um Betrieb schließt. Im Freistaat gilt es inzwischen als Erfolg, wenn sich dieser Rückgang verlangsamt. Wie steht es um die Bauern im Landkreis Forchheim – in Zeiten des Strukturwandels?

Ein Landwirt beim Mähdreschen nahe Kirchehrenbach. Die Situation der Bauern im Landkreis ist derzeit relativ stabil. Foto: Roland Huber



„Noch über 90.000 landwirtschaftliche Betriebe in Bayern“, vermeldet das Landesamt für Statistik. Klingt wie eine Erfolgsmeldung. Tatsächlich ist die Zahl seit Jahrzehnten rückläufig, Höfe machen unaufhörlich dicht. Die gute Nachricht: Es machen weniger dicht. Gleichwohl geht aus den Erhebungen hervor, dass es immer weniger „kleine“ Betriebe (unter zehn Hektar Nutzfläche) gibt, während Landwirte mit über 100 Hektar Boden auf dem Vormarsch sind (siehe Info-Kasten unten).

Dass die Abwärtsspirale bei den Betriebsschließungen an Geschwindigkeit verliert, lässt sich auch im Landkreis Forchheim feststellen. „Notgedrungen“, meint Hermann Greif, Bezirkspräsident des Bayerischen Bauernverbandes in Oberfranken. „Weil wir in den letzten Jahren viele Betriebe verloren haben und die, die übrig bleiben, geben nicht so schnell auf.“ Es müsse schon etwas „Gravierendes passieren“, damit auch diese Bauern in nächster Zeit zur Aufgabe gezwungen sind, sagt Greif. Und meint damit einen Preisverfall (wie derzeit beim Getreide) sowie schlechte Ernten.

Hinzu komme, dass die Region um Forchheim und die Fränkische Schweiz „atypische“ Landwirtschaftsstrukturen hätten. „Wir haben weit über 80 Prozent an Betrieben im Nebenerwerb, also Bauern, die in anderen Sektoren arbeiten, sich nur nach Feierabend oder an den Wochenenden um ihre Landwirtschaft kümmern“, so der Bezirkspräsident aus Pinzberg. Ein weiterer Punkt: Der Landkreis sei ein „Obstlandkreis“, wo – neben Getreide und Mais – vor allem Kirschen, Äpfel, Zwetschgen und Co. angebaut werden. Milchvieh und Fleisch spielen eine untergeordnete Rolle, dazu gesellen sich saisonale Sonderkulturen wie Spargel oder Erdbeeren. Vereinzelt vermarkten Landwirte ihr Produkte direkt. „Diese Vielschichtigkeit trägt zu einer gewissen Stabilität bei“, erklärt Greif. „Für die Bauern hat das den großen Vorteil, dass sie auch in solchen Nischen überleben können.“

Die letzte große Misere, die Milchpreiskrise 2016, habe man „zum Teil überwunden“, so Greif. Das liege hauptsächlich daran, dass das Milchfett im Preis gestiegen ist. „Man merkt es im Laden, wenn man Butter kauft.“ Lange Zeit war das Fett an den Börsen nicht sonderlich gefragt – gibt es doch das billigere Palmöl. Doch dieses Öl, für dessen Produkten Regenwälder in Südostasien abgeholzt werden, ist hochumstritten. Inzwischen entscheiden sich viele Hersteller für Milchfett aus regionaler Produktion.

Greif sieht jedenfalls positiv in die Zukunft: „Solange die Preise stabil bleiben, bleibt auch die Zahl der Betreibe relativ stabil.“ Was potenzielle Hof-Nachfolger oft daran hindere, den Beruf fortzuführen, sei die enorme Bürokratie. Er könne verstehen, dass die Jungen sich denken: „Warum soll ich mir das antun – für die paar Euro, die ich nach Feierabend vielleicht verdiene?“, so Greif.

Aber vereinzelt gibt es sie noch, junge Menschen, die Landwirt werden wollen. Wie den 13-jährigen Lukas Ziegler, der sich – nachdem sein Vater einen Schlaganfall erlitt – aufopferungsvoll um den elterlichen Hof in Wannbach kümmert, neben der Schule. Mit Mistgabel und auf dem Traktor packt er an, hilft er seiner Mutter, bestellt die Äcker, mäht die Wiesen, füttert die Hasen, Hühner und Gänse in „Wannbachs größtem Tiergarten“, wie Lukas seinen Hof nennt. Sein Berufswunsch: „Bauer.“ Geht doch.

2010 zählte das Landesamt für Statistik 97.873 Landwirtschaftsbetriebe in Bayern. 2016 waren es noch 90.162. Seit 2013 ermittelte die Behörde einen durchschnittlichen Betriebsrückgang von 1,1 Prozent pro Jahr, im Zeitraum 2010-2013 belief sie die Quote noch auf 1,6 Prozent. 1800 Betriebe mit unter zehn Hektar Nutzfläche sind seit 2010 geschlossen worden, 903 Betriebe mit über 1000 Hektar sind hinzugekommen. 35 Hektar hat ein Betrieb im Durchschnitt. Laut Landwirtschaftsamt Bamberg gibt es im Landkreis Forchheim derzeit 1475 landwirtschaftliche Betriebe, 84 Prozent davon werden im Nebenerwerb geführt. Rund 18 Hektar hat ein Betrieb im Durchschnitt. Über 12.000 Hektar an Dauerkulturen – also vornehmlich Obstanbau – gibt es im Kreis Forchheim. Zum Vergleich: Im Kreis Bamberg sind es nur 200 Hektar.

Philipp Rothenbacher