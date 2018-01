Baugebiet "Binzig" in Wiesenthau: Kattenbeck widerspricht

WIESENTHAU - In der jüngsten Gemeinderatssitzung kritisierten Bürgermeister Bernd Drummer und Gemeinderat Karl Krolopper Aussagen von Heinrich Kattenbeck deutlich. Als Vorsitzender der Bürgerinitiative Wiesenttal ohne Ostspange (Biwo) und Aktiver des Bundes Naturschutz (BN) hatte dieser Kritik am Baugebiet "Binzig" geäußert.

Peter Langenberger aus Wiesenthau spricht sich gegen das geplante Baugebiet "Binzig" unterhalb des Schlosses aus. © Roland Huber



Es waren deutliche Worte, die bei der Gemeinderatssitzung in Richtung Kattenbeck fielen. "Die Biwo soll sich um die Umgehungsstraße kümmern", sagte Bürgermeister Bernd Drummer (BG Wiesenthau) und sprach Kattenbeck damit indirekt ab, sich in die Diskussion um das Baugebiet "Binzig" einzumischen. Wie berichtet, soll auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern unterhalb des Schlosses und des Friedhofes ein Wohngebiet entstehen. In der Dezembersitzung stimmte der Gemeinderat mit einer Gegenstimme für den Aufstellungsbeschluss von "Binzig".

In einer Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt, stellt Kattenbeck klar: "Die Biwo hat das Baugebiet überhaupt nicht im Fokus." Die Biwo kämpfe ausschließlich gegen die Ostspange, deren Streckenverlauf durch das Wiesenttal führt.

Verstoß gegen das Baugesetz?

Allerdings hatte die Biwo vergangene Woche eine Pressemitteilung verschickt, in der sich die Initiative unter dem Stichwort "Kein neues Baugebiet Binzig Wiesenthau erforderlich" mit dem Thema beschäftigt.

In dem Absatz heißt es, dass das Baugebiet "aus Sicht des Biwo-Vorsitzenden Heinrich Kattenbeck" gegen die Vorgaben im Baugesetzbuch verstoße, die einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden empfehlen.

Und weiter: "Eine ablehnende Stellungnahme zum nicht bedarfsnotwendigen Flächenverbrauch der Gemeinde Wiesenthau für ein neues Bebauungsgebiet unterhalb des Schlosses von zirka 20 000 Quadratmeter für 15 bis 20 Häuser steht weiter im Fokus der Biwo."

Die NN haben diese Pressemitteilung veröffentlicht, auf die sich die Kritik von Bürgermeister Drummer bezogen hat. Auch Gemeinderat Karl Krolopper (Neue Liste) zeigte seine Verärgerung. "Und wenn die Biwo meint, sich um so etwas kümmern zu müssen, dann ist es nicht mehr mein Verein."

Kattenbeck schreibt in seiner Stellungnahme ferner davon, seine Aussagen zum Flächenverbrauch bei "Binzig" auf die Forderungen des BN-Landesverbandes bezogen zu haben. Er vertrete das bayernweite BN-Anliegen, dass sich auch die Kommunen verstärkt gegen den Flächenfraß einsetzen mögen.

"Kein Mandat für den BN"

In einem ausführlichen Bericht unter dem Titel "Zank um Schlossblick und alte Versprechen" in den NN dieser Woche, hatte sich Heinrich Kattenbeck ferner als BN-Aktiver zum Baugebiet geäußert. Wegen einer "schützenswerten Heckenlandschaft" in diesem Bereich werde der BN "auf jeden Fall Einspruch erheben", sagte Kattenbeck.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag widersprach Krolopper, der zugleich BN-Vorsitzender in Wiesenthau ist, der Wahrnehmung Kattenbecks. "Hier sind keine Hecken, wie Kattenbeck behauptet, die umgemäht werden." Und fügte hinzu, dass Kattenbeck kein Mandat habe, für den BN zu sprechen.

"Kattenbeck hat sehr wohl Mandate im Bund Naturschutz", schreibt dieser wiederum in seiner Stellungnahme. Er habe drei aktive Mandate im BN, darunter eines in der Kreisgruppe Forchheim und zwei im Landesverband Bayern.

