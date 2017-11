Bäume: Rumänen für die Fränkische

Tannen aus den Karpaten gegen den Klimawandel - 24.11.2017 17:33 Uhr

FORCHHEIM - Die Deutsche Weißtanne hat es in ihrem Zuhause immer schwerer. Der Klimawandel bringt den Baum ordentlich ins Schwitzen. Darauf reagiert die hiesige Forstwirtschaft, sagt Michael Kreppel vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bamberg.

2011 stand auf dem Forchheimer Rathausplatz eine Weißtanne als Weihnachtsbaum. © Ulrich Graser



2011 stand auf dem Forchheimer Rathausplatz eine Weißtanne als Weihnachtsbaum. Foto: Ulrich Graser



Herr Kreppel, ist unsere heimische Weißtanne bedroht?

Michael Kreppel: Im Landkreis Forchheim macht der Baum gerade mal ein Prozent des gesamten Baumbestandes aus. Das wollen wir ändern. Tannen sind Pfahlwurzler, im Boden also tief und stabil verankert. Perfekt, um sich in Trockenperioden sehr gut mit Wasser versorgen zu können. Doch der Blick auf den Klimawandel verheißt für die Zukunft der heimischen Version nichts Gutes. Bei der Genetik des Baumes stellen wir fest, dass er möglicherweise nicht variabel genug reagieren kann. Andere Weißtannenherkünfte mit größerer Genvariabilität könnten als Ergänzung dienen.

Michael Kreppel © Foto: Kreppel



Michael Kreppel Foto: Foto: Kreppel



Werden Tannen in Zukunft nicht mehr zum Bild des fränkischen Waldes gehören?

Michael Kreppel: Das wollen wir mit einem Versuch des Bayerischen Amtes für forstliche Saat und Pflanzenzucht in Teisendorf verhindern. In Altenplos im Landkreis Bayreuth sind auf einer Fläche von 1,5 Hektar Weißtannen aus den rumänischen Karpaten angepflanzt. Die Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz lädt zu einer Tour dorthin am Freitag, 1. Dezember, ein. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr bei der Pretzfelder Geschäftsstelle. Die Bäume sind zwei Jahre alt und werden über die nächsten Jahrzehnte in ihrer Entwicklung wissenschaftlich untersucht. Wir erhoffen uns, dass die Tanne aus den südlicheren Gefilden mit höheren Temperaturen besser umgehen kann. Bisherige Untersuchungen bestätigen das.

Unterscheiden sich die Tannen?

Michael Kreppel: Der Spaziergänger wird keinen Unterschied feststellen, weil es sich um ein und dieselbe Art handelt. Ob die Tanne für fränkische Wälder in Frage kommt, müssen die nächsten Jahre des Versuchs zeigen.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail