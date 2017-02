Baumstamm trennt Holzfäller fast die Zehen ab

GÖTZENDORF - Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück in Götzendorf kam es zu einem blutigen Unfall. Ein Baumstamm stürzte auf den Fuß des Holzfällers und trennte ihm mehrere Zehen teilweise ab.

Am Montagmorgen war der Mann in einem Waldstück in Götzendorf mit Baumfällarbeiten beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes rutschte ein frisch durchgesägter Baumstamm ab. Aus etwa einem Meter Höhe stürzte der Baum auf den Fuß des Holzfällers.

Durch die Wucht wurde die Stahlkappe seines Schuhes so stark verbogen, dass dem Mann mehrere Zehen teilweise abgetrennt wurden. Der Holzfäller schaffte es jedoch noch eigenständig nach Hause und rief von dort den Rettungsdienst.

