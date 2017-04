Bauwagen in Kleingesee brannte

Nach der Einsatzübung folgte der Ernstfall - vor 59 Minuten

KLEINGESEE - Die Feuerwehren aus Kleingesee, Bieberbach, Bärnfels und Thuisbrunn mussten an Ostern zuerst bei einer Einsatzübung ihr Können beweisen. Dann folgte der Ernstfall.

Die Feuerwehren Kleingesee, Bieberbach, Bärnfels sowie Thuisbrunn mussten in Kleingesee einen in Brand geratenen Bauwagen löschen. Das Ganze war eine Einsatzübung. © privat



Die Feuerwehren Kleingesee, Bieberbach, Bärnfels sowie Thuisbrunn mussten in Kleingesee einen in Brand geratenen Bauwagen löschen. Das Ganze war eine Einsatzübung. Foto: privat



Am Samstagnachmittag sind die Feuerwehren aus Kleingesee, Bieberbach, Bärnfels sowie Thuisbrunn nach Kleingesee alarmiert worden, wie die Feuerwehr Thuisbrunn nordbayern.de mitgeteilt hat. Die Alarmmeldung der Integrierten Leitstelle Bamberg-Forchheim lautete: Brand eines Bauwagens in Kleingesee. Problematisch wie es oft im Forchheimer Oberland anzutreffen ist, war die Wasserversorgung an der Einsatzstelle. Um diese sicherzustellen, wurde durch den Einsatzleiter Marco Brendel, der Schlauchwagen aus Thuisbrunn mit alarmiert.

Die Feuerwehren Kleingesee und Bieberbach kümmerten sich um die Brandbekämpfung und konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die Wehren Thuisbrunn und Bärnfels kümmerten sich um den Aufbau einer langen Schlauchstrecke.

Wie sich herausstellte, handelte es sich nur um eine realistisch inszenierte Einsatzübung, die durch den Kommandanten und Kreisbrandmeister Marco Brendel geplant und geleitet worden war. Während des Rückbaus der Einsatzübung erreichte die Einsatzleitung allerdings ein realer Einsatz. Die örtlich zuständige Feuerwehr Kleingesee wurde zu einem First Responder Einsatz gerufen.

Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurden die übrigen Feuerwehren hinzugezogen, um an der Einsatzstelle zu unterstützen. Aufgabe der Feuerwehr war es, für den Rettungshubschrauber eine passende Landemöglichkeit zu suchen. Nach zirka einer Stunde war der Einsatz beendet.

nn