Behringersmühle: Der schnellste Raser war mit 85 km/h unterwegs

Mit überhöhter Geschwindigkeit durch Ortschaften gebraust - vor 1 Stunde

STREITBERG/BEHRINGERSMÜHLE - Bei Radarkontrollen der Polizei erhielten zahlreiche Fahrzeugführer Verwarnungen und Anzeigen.

Am Dienstagvormittag führte die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg auf der Bundesstraße 470 in Streitberg eine Geschwindigkeitskontrolle in beiden Fahrtrichtungen durch. Während der vierstündigen Kontrolle mussten vier Verkehrsteilnehmer, die bei erlaubten „50 km/h“ mit einer Geschwindigkeit „über 70 km/h“ gemessen wurden, angezeigt werden. Weitere 58 Kraftfahrer kommen mit einer Verwarnung davon.

Bei einer weiteren Kontrollstelle am Nachmittag auf der B 470 in Behringersmühle in Fahrtrichtung Ebermannstadt wurden innerhalb von vier Stunden 52 Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Bei erlaubten 50 km/h fuhr der Schnellste mit „85“. Die Beanstandungen verteilen sich auf neun Anzeigen und 43 Verwarnungen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.