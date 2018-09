Behringersmühle: In Hotel über Tage eingemietet und dann spurlos verschwunden

Polizei sucht einen etwa 40 Jahre alten Mann - Korpulente Erscheinung - vor 59 Minuten

BEHRINGERSMÜHLE - Gleich mehrere Tage hat sich ein Mann Anfang September in ein Hotel eingemietet und ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Ohne die Mietschuld zu begleichen. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise.

Ein Symbolbild eines Hotels. © dpa



Ein bislang unbekannter Mann hatte sich in der Zeit vom 2. September bis zum 6. September in einem Hotel in Behringersmühle eingemietet und reiste, ohne die Mietschuld in Höhe von 228 Euro zu bezahlen, in den frühen Morgenstunden ab.

Es handelt sich um einen etwa 40 Jahre alten, korpulenten Mann, etwa 1,85 Meter groß, der hellblonde, wellige, kurze Haare, ein rundes, gerötetes Gesicht hatte und eine Brille trug. Er sprach hochdeutsch. Wer hat den Mann und möglicherweise sein Fahrzeug im Bereich Behringersmühle gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Ebermannstadt entgegen; Telefon (09194) 7388-0.

