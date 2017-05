Behringersmühle: Motorradfahrer rasten in Polizeifalle

Zwei Biker auf Bundesstraße mit 113km/h geblitzt - vor 42 Minuten

BEHRINGERSMÜHLE - Zwei Motorradfahrer waren bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Behringersmühle die schlimmsten Raser.

In Behringersmühle am Ortsende in Richtung Pottenstein führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr eine Radarmessung in beide Fahrtrichtungen durch. Von insgesamt 2117 Fahrzeugen durchfuhren 221 Verkehrsteilnehmer, davon 43 Motorradfahrer, die Kontrollstelle mit überhöhter Geschwindigkeit.

Bei den beiden „Schnellsten“ handelte es sich um zwei Motorradfahrer, die es jeweils auf eine Geschwindigkeit von 113 km/h bei erlaubten 50 km/h brachten.

