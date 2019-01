Behringersmühle: Vandalen beschädigen Christbaum des Verkehrsvereins

Unbekannte Täter haben neben dem Forellendenkmal an der B470 zugeschlagen - vor 45 Minuten

BEHRINGERSMÜHLE - Unbekannte Vandalen haben bei Behringersmühle den Christbaum neben dem Forellendenkmal an der B470 beschädigt - und einen ordentlichen Schaden angerichtet.

Die Täter haben sich vermutlich in der Silvesternacht an dem Baum zu schaffen gemacht, den der Verkehrsverein aufgestellt hatte. Die bislang unbekannten Vandalen haben zwei Lichterketten vom Baum heruntergerissen, Glühbirnen der Kerzen zerschlagen und Äste am Baum abgebrochen.

Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Zudem wurden in unmittelbarer Nähe ein Leitpfosten und ein Verkehrszeichen herausgerissen und in eine Wiese geschleudert. Hat jemand etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Polilzei Ebermannstadt unter 09194/7388-0.

