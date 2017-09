Bei dieser Musik hätte der King of Pop blass ausgesehen

Feuerbach-Quartett im Jungen Theater spielte mitreißendes Cross-over-Programm aus Romantik, Beat und Italo-Sound - vor 39 Minuten

FORCHHEIM - Zum Saisonauftakt hat das "Feuerbach-Quartett" das ausverkaufte Junge Theater in einen johlenden Hexenkessel verwandelt. Die vier Musiker aus Nürnberg hatten bereits beim Offenen Podium im Februar die Saiten ihrer Streichinstrumente zum Glühen gebracht. Nun stellten sie ihre neue CD "Knights & Fools" vor und empfahlen sich als Crossover-Ensemble voller Witz und Energie.

Jamila Musayeva, Max Eisinger, Lukas Kroczek und Eugen Hubert sind zusammen das „Feuerbach-Quartett“, die ihr Programm hinreißend virtuos aus mehreren Sparten zusammenstellen. © Udo Güldner



Es kommt nicht oft vor, dass ein Klassik-Streichquartett das Publikum zu lautstarken "Juhu!"-Rufen inspiriert und dass schon nach wenigen Minuten eine Art Rock-Konzert-Atmosphäre herrscht. Die Begeisterung mag entstanden sein, weil das Feuerbach-Quartett zeitgenössischen britischen Rockbands wie "Muse" den gleichen Respekt wie dem Spätromantiker Brahms entgegenbrachte, und einem landauf, landab gespielten Hit wie "Happy" neue Seiten abgewann, an die Pharrell Williams wohl nie gedacht hätte.

Dabei nutzten die Meister der dynamischen Effekte jede Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Freilich ohne ein Wort zu sagen — nur durch einen beinahe hypnotischen Blickkontakt, der äußerste Konzentration verriet. Wiewohl es auf der Bühne aussah, als ob die reine Spielfreude alle zu improvisatorischen Höchstleistungen hingerissen hätte. Dabei kamen ihnen Songs wie "Rather Be" der britischen Band "Clean Bandit" dank ihres Elektro-Pop-Sounds und des sinfonischen Anfangs durchaus entgegen.

Wie diese kommen Jamila Musayeva (Violine), Max Eisinger (Violine), Lukas Kroczek (Violoncello) und Eugen Hubert (Viola) aus der klassischen Ecke.

Mit Feuerbach im Kaffeehaus

Auch wenn es im Scheinwerferlicht heiß herging, der Name des "Feuerbach Quartett" erklärt sich viel prosaischer. Das "Café Feuerbach" in der Nürnberger Innenstadt war der Treffpunkt der vier studierten Instrumentalisten, die aus Aserbaidschan, München, Polen und Russland in die Noris geraten waren.

Die musikalische Zeitreise mündete in einen wilden Galopp mit "Dr. Who" und erinnerte schließlich an sich an die "Bonanza" und später sogar an italienischen Spaghetti-Western.Kurzum: Es war ein beeindruckender Auftritt, in dem die Musik die erste Geige spielte. Dem Jungen Theater ist damit ein fulminanter Saisonauftakt gelungen. Mehr davon!

UDO GÜLDNER