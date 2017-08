Bei Drügendorf gehen zwei Motorräder in Flammen auf

Fahrzeugschaden von 5.000 Euro - vor 1 Stunde

EGGOLSHEIM - Am Sonntagnachmittag hat das Kraftrad eines 23-Jährigen und das Motorrad seines Begleiters gebrannt. Bei dem Feuer im Forchheimer Landkreis kamen die beiden Fahrer nicht zu Schaden.

Vermutlich ein aufgerissener Tank führte am Sonntagnachmittag nach dem Sturz eines 23-jährigen Motorradfahrers in der Fränkischen Schweiz zu einem Brand an dem Fahrzeug. Der Treibstoff setzte auch das Motorrad seines Begleiters in Brand. Die beiden Motorradfahrer wurden dabei nicht verletzt.