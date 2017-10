Bei Einbruch erwischt: Dieb in Forchheim festgenommen

FORCHHEIM - Bei dem Versuch mehrere Gegenstände vom Gelände eines Baustoffhandels in Forchheim zu entwenden, wurde ein Mann vergangenen Samstag festgenommen. Jetzt stellte sich heraus, dass der 38-Jährige noch für weitere Straftaten verantwortlich ist.

Gegen 7.15 Uhr bemerkte am Samstag ein Mitarbeiter eines Baustoffhandels in der Forchheimer Daimlerstraße eine fremde Person auf dem Gelände und alarmierte die Polizei. Der Mann flüchtete, konnte aber durch eine direkte Fahndung mit mehreren Streifenwagen auf einem Parkplatz gefasst werden. Der Mann war mit einem gestohlenen Opel Corsa aus Chemnitz unterwegs, dessen Kennzeichen für ein anderes Auto registriert waren. Zusätzlich hatte der Tatverdächte das Fahrzeug bis unters Dach mit gestohlenen Kennzeichen, Reifen und Batterien beladen.

Eine weitere Untersuchung des 38-Jährigen zeigte, dass er ohne Führerschein unterwegs war. Diesen hatte er bereits aufgrund von Fahren unter Drogeneinfluss verloren. Ein anschließender Drogentest ergab, dass der Verdächtige auch an diesem Abend unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. In seinem Blut wurde Metamphetamin gefunden. Außerdem trug er geringe Mengen Crystal Meth sowie ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg befindet sich der Mann inzwischen in Untersuchungshaft.

