Beifahrer attackiert Busfahrer in Forchheim

Falsch geparkter Pkw sorgte für handfeste Auseinandersetzung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Dienstagmittag ist ein Busfahrer von der Nußbaumstraße in die Neuenbergstraße abgebogen. Wegen eines im Parkverbot stehenden, bronzefarbenen Autos musste er rangieren - und kurze Zeit später lag der Mann in einer Hecke.

Denn als der Busfahrer nach dem Rangiermanöver die Fahrerin des falsch geparkten Pkw ansprach, stieg plötzlich ihr männlicher Begleiter aus dem Auto und beleidigte den Busfahrer. Anschließend schubste er ihn laut Polizei in eine Hecke – wobei sich der Busfahrer leicht verletzte.

Hinweise zu dem Vorfall oder dem falsch geparkten Auto nimmt die Polizei Forchheim unter der Telefonnummer (09191) 7090-0 entgegen.