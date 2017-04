Beim Tanzen hat es gefunkt

Das Bäckerehepaar Landsmann feierte Diamantene Hochzeit - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die älteren Forchheimer erinnern sich gut: An die Bäckerei Landsmann, die einst in der Kantstraße im Norden der Stadt ihre "Liebesknochen" über den Tresen reichte. Jetzt konnten Erna und Max Landsmann Diamantene Hochzeit feiern.

Seit 60 Jahren verheiratet: Das Bäcker-Ehepaar Erna und Max Landsmann hat diamantene Hochzeit gefeiert. © Foto: Alexander Hitschfel



Ihr 60-jähriges Ehejubiläum konnten Erna und Max Landsmann feiern. Das Bäcker-Ehepaar betrieb vier Jahrzehnte lang eine Bäckerei in der Kantstraße. Das erste, an das sich Bürgermeister Franz Streit erinnern kann, wenn er Café Landsmann hört, sind die "Liebesknochen". Das sei ein Gebäck, welches er selbst gerne immer wieder gegessen habe. Jubelbräutigam Max Landsmann (84) stammt aus Oberschlesien, genauer gesagt aus Königshütte.

1952 kam das Ehepaar nach Forchheim und eröffnete eine eigene Bäckerei, vorher lebte das Paar in Herzogenaurach. Das Bäckereihandwerk zog sich in der Dynastie der Landsmanns durch viele Generationen. Die Wurzeln der Bäckertradition reichen hier bis ins Jahr 1848 zurück. Die Jubelbraut Erna Landsmann kommt aus Thorn in Westpreußen. Aus der gemeinsamen Ehe gingen insgesamt zwei Kinder – ein Sohn und eine Tochter – hervor. Kennengelernt haben sich Erna, die am 60. Hochzeitstag auch noch ihren 85. Geburtstag feiern konnte und ihr Ehemann Max (84) an einem Tanzabend der Schlesischen Landsmannschaft. "Dort hat mir meine spätere Frau nämlich versucht, den Polkaschritt beizubringen", blickt der 84-Jährige zurück. "Das wird meine Liebste", habe er sich damals gedacht, als er Erna dort gesehen hatte. Und nach 60 Jahren Ehe? "Ich geb’ sie immer noch nicht her", sagt Ehemann Max und streichelt seiner Erna über die Hand. Aber auch ehrenamtlich und sportlich hat sich das Ehepaar in Forchheim engagiert. So war die Jubelbraut über 25 Jahre lang im Kirchenvorstand der Christuskirche ehrenamtlich aktiv; ihr Ehemann Max war der erste Forchheimer, der in der Marathon-Gruppe der LG Forchheim einen Marathon gelaufen ist. Was aus dem Berufsleben von Ehemann Max geblieben ist? "Das Frühaufstehen", sagt der 84-Jährige. Ihr letztes Jahr in Forchheim will das Ehepaar in seinem Haus genießen. Im nächsten Jahr wollen sie in die Türkei ziehen, dort wo ihre Tochter mit ihrer Familie lebt.

ah