Bekommt Kersbach einen Supermarkt?

FORCHHEIM-KERSBACH - Kersbach bekommt nicht nur einen neuen Pendler-Parkplatz für die S-Bahn-Fahrer, sondern gleich noch ein Gewerbegebiet dazu, das wie gemacht scheint für den lang ersehnten Supermarkt.

Jetzt sprießt noch Grün (re.), bald soll sich hier am Kersbacher Bahnhof Gewerbe ansiedeln.r © Foto: Roland Hube



Der Bau des Pendlerparkplatzes und der Buswendeschleife am Kersbacher Bahnhof schreitet voran. Am Ende soll es so aussehen: Wie ein Bonbon mit flüssiger Füllung schließen die Stellplätze und die Straße das neue 1,5 bis zwei Hektar große Gewerbegebiet ein.

Wer dort künftig seinen Sitz haben wird, dazu will Bauamtsleiter René Franz noch nichts sagen. Interessenten gebe es bereits. Die Hinweise, dass sich hier ein oder mehrere Supermärkte ansiedeln, stechen aber ins Auge.

Fangen wir damit an, was dort nicht ansiedeln darf. Die Verbotsliste, die die Stadträte des Planungsausschusses beschlossen haben, liest sich folgendermaßen: "Tankstellen, Beherbergungsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Räume für freie Berufe, Bordelle, Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten ohne Nahversorgungsbedeutung." Auf Anregung von CSU-Stadtrat Udo Schönfelder wurden auch noch Spielhallen verboten. Sehr viel interessanter ist das, was erlaubt ist: "Einzelhandelsbetriebe mit Nahversorgungssortimenten." Wie es aus Insider-Kreisen heißt, steht man mit mehreren Anbietern in Verhandlungen.

Für Bauamtsleiter Franz bringt das Gewerbegebiet noch einen Zusatznutzen: Es schafft durch die Bauten einen Lärmschutz Richtung künftiger Wohngebiete.

Komfort für Radler

Und nun zu den Pendlern: Die erhalten 115 Stellplätze, auch E-Ladestationen sind dabei, 65 Radfahr-Stellplätze, ebenfalls mit Tankstationen für E-Bikes. Bis es soweit ist, sollen die Radler auf Anregung von Martina Hebendanz (CSU) ein Provisorium erhalten. Für alle, die mit den Öffentlichen kommen: Der Bus hält künftig direkt am Bahnhof Kersbach und fährt dann die Schleife weiter, um wieder auf die Bahnhofstraße zu kommen.

Manfred Hümmer (FW) bat darum, darauf zu achten, dass die LED-Beleuchtung nachts nicht stört. Vor allem aber, dass die Lkw den Pendlerparkplatz nicht als Übernachtungsgelegenheit nutzen. "Das Problem haben wir in Kersbach jetzt schon."

