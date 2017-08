Beliebte Tradition: Der Betzentanz in Pinzberg

Verein der Kirchweihburschen ist stolz auf seine Tanzkünste - vor 39 Minuten

PINZBERG - Was seit Jahren Tradition in Pinzberg hat, ließ sich auch in diesem Jahr kaum einer entgehen: Beim Betzentanz feierte das ganze Dorf gemeinsam und bejubelten das Siegerpaar des traditionellen Tanzes.

Bilderstrecke zum Thema Mit Dirndl und viel Musik: Pinzberger feiern beim Betzentanz Was viele jungen heute Leute nicht mehr beherrschen, gehört in Pinzberg noch zum guten Brauch: Mit Begeisterung vollführten 16 Burschen mit ihren Mädchen den klassischen Betzentanz und wurden von Jung und Alt bejubelt.



Unter großer Beteiligung tanzten 16 Burschen mit ihren feschen Mädchen den Betzen im Herzen des Dorfes neben der Pfarrkirche St. Nikolaus aus. Alt und Jung schauten bei dem bunten Spektakel zu, bei dem Maximilian Hack und seine Freundin Vanessa Roth aus Leutenbach unter großem Beifall als Sieger hervorgingen.

Vor 19 Jahren etabliere sich der Verein der Kirchweihburschen von Pinzberg in der jetzigen Form. Mit 26 Burschen haben sie den Kirchweihbaum aufgestellt erzählt ihr Vorsitzender Andreas Werner. "Wir können auch noch tanzen, so wie es immer guter Brauch war", stellte sein Partner Stefan Greif heraus. Er spielte dabei auf die Tatsache an, dass viele junge Leute den klassischen Tanz andernorts nicht mehr beherrschen.

Seit Jahren gehört es zum guten Brauch, dass im Vorfeld Bürgermeister Reinhard Seeber mit seinen Jüngsten in der Gemeinde, mit 30 Kids, einen Baum für die Kinder aufstellt. Unter den Klängen des Pinzberger Musikvereins zog man nach dem Betzentanz zum benachbarten Gasthaus Eger zum gemütlichen Beisammensein. Dass der Juniorchef und seine Freundin den Betzen gewonnen hatten, dürfte die Stimmung zusätzlich angeheizt haben.

Tradition bedeutet in Pinzberg offensichtlich viel mehr als Feiern. So gehört es zum Brauch, dass Kirchweihburschen, ehemalige altgediente Ministranten, auch an diesem Festtag am Altar beim Festgottesdienst ihren Dienst verrichten.

Gal