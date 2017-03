Bergstraße: Neue Planung gefällt Nachbarn auch nicht

Architekt bessert abgelehnte Pläne für ein großes Grundstück nach — Platz für sieben Familien — Bauamt will ganz neuen Bebauungsplan - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Die Nachverdichtung im Forchheimer Osten verläuft nicht konfliktfrei. Konkret geht es um ein Grundstück in der Bergstraße. Als im April 2016 die Baupläne vorgestellt wurden, waren nicht nur die Nachbarn dagegen, auch die Stadträte empfanden die Gebäude als zu massiv. Inzwischen wurden die Pläne angepasst.

Die ursprünglichen Pläne in der Bergstraße wurden abgespeckt, stoßen bei den Nachbarn aber immer noch auf Ablehnung. © Illustration: Reck Ingenieure GmbH



Die ursprünglichen Pläne in der Bergstraße wurden abgespeckt, stoßen bei den Nachbarn aber immer noch auf Ablehnung. Foto: Illustration: Reck Ingenieure GmbH



Auf dem etwa 4000 Quadratmeter großen Grundstück wollten die Eigentümer ursprünglich zwei Mietshäuser mit 14 bis 20 Wohnungen in den Hang bauen. Flachdachbauten mit zurückgesetztem dritten Geschoss, neun und zwölf Meter hoch, 25 Meter lang und zwölf bis 14 Meter tief, erläuterte Dieter Reck im April 2016 im Planungsausschuss des Stadtrats (wir berichteten).

Reck plant die Bebauung für die Eigentümer, die nördlich der jetzt diskutierten Fläche bereits eine größere Villa bewohnen. Mit den Nachbarn haben die Eigentümer wegen dieser Pläne schon seit mehreren Jahren einen Konflikt.

Dieter Reck hat inzwischen die Planungen angepasst und abgespeckt. Nun soll nur noch im vorderen Bereich des Grundstücks ein Gebäudekomplex errichtet werden, der aus zwei Kuben, die mit einem Treppenhaus verbunden sind, besteht. Sieben Familien haben in den etwa 100 Quadratmeter großen Wohnungen Platz. Es bleibt bei zwei Vollgeschossen plus einem zurückgesetzten Dachgeschoss. "Wir haben uns zu 100 Prozent an die Vorgaben der Stadtverwaltung gehalten, die nach der Ausschusssitzung im April aufgestellt worden sind", betont Dieter Reck. Der von Reck geplante Komplex soll 25 Meter lang und elf Meter tief sein. Im Dezember hat der Architekt den Plan eingereicht, die Nachbarn konnten Einsicht nehmen.

Wie die Verwaltung schreibt, scheint trotz aller Bemühungen kein Konsens erreicht worden zu sein. Am Dienstag werden die überarbeiteten Pläne den Stadträten des Planungs- und Umweltausschusses präsentiert. Dabei geht es nicht nur um das von Reck vorgeschlagene Doppel-Gebäude.

Das ganze Areal der Eigentümer inklusive der bereits bestehenden Villa soll einen neuen Bebauungsplan erhalten. Der ursprüngliche Bebauungsplan stammt von 1964 und sieht auf dem riesigen Gelände nur ein kleineres Gebäude vor. Dass das in Zeiten von Wohnraum-Mangel nach Verdichtung schreit, war schon im April 2016 allen Stadträten klar. Jetzt geht es um das Wie.

BEKE MAISCH