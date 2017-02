Berufswahl per Whatsapp: Wenn Chatbots beraten

BAMBERG - Wer herausfinden mag, welcher Berufstyp er ist, kann das neuerdings über einen Whatsapp-Chat tun, informiert die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg in einer Pressemitteilung.

Ziel ist es, herauszufinden, welcher Berufstyp man am ehesten ist. Über WhatsApp werden einem dazu via Chat Fragen zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten gestellt. Man kann jeweils zwischen drei Antworten wählen. Chatpartner ist dabei ein „Bot“, also ein Roboter.

Wenn alle Fragen beantwortet sind, wird eine persönliche Profilkarte erstellt. Anhand dieser kann man sehen, ob man sich beruflich eher im künstlerischen-kreativen, sozialen-pflegerischen, kaufmännischen-verwaltenden oder handwerklichen-technischen Bereich wiederfindet.

Mit dem Ergebnis hat man eine Grundlage für das Gespräch mit der Berufsberatung der Arbeitsagentur Bamberg-Coburg. Die Berater informieren zu möglichen Berufsbildern und zeigen vorhandene Ausbildungsangebote auf.

Wie nutzt man den What'sMeBot?

1. Über das Smartphone oder Tablet einfach auf www.dasbringtmichweiter.de/typischich gehen und What'sMeBot auswählen.

2. Dort klickt man auf den grünen WhatsApp-Button und speichert die hinterlegte Telefonnummer unter seinen Kontakten.

3. Danach schreibt man via WhatsApp einfach „Hallo“ an die Nummer und der Chat beginnt.

bz