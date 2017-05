Besondere Aktion im Wildpark Hundshaupten

HUNDSHAUPTEN - Der Landkreis Forchheim gewährt anlässlich der "Aktionstage Mensch" von heute bis 5. Mai behinderten Gästen und jeweils einer Begleitperson freien Eintritt im Wildpark Hundshaupten.

Wildpark Hundshaupten © Philipp Rothenbacher



"Der Wildpark ist ein Ort, an dem sich Menschen mit und ohne Behinderung in ihrer Freizeit begegnen können", erklärt Landrat Hermann Ulm in der Pressemitteilung, die darüber aufklärt, dass im Wildpark seit Jahren daran gearbeitet wird, die Wege trotz der landschaftlichen Besonderheiten der Fränkischen Schweiz mit ihrer Hügel-Beschaffenheit, mit Felsen und bergigen Steigungen für jedermann zugänglich zu machen.

Anlässlich der Greifvogelschau im Jahr 2016 hat man einen steilen Pfad mit einer Steigung von zirka 30 Prozent mit Serpentinen flacher gestaltet. "So versuchen wir die Zugänge zu allen Naturereignissen und Tiergehegen immer leichter passierbar zu machen", so Ulm. Es gibt ausreichend Parkplätze.

Der Wildpark hat täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.