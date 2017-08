Besondere Hingucker beim Igensdorfer Marktfest

Feier erinntert an die Markterhebung im Jahr 1980 - Drei Schläge fürs Bier - vor 1 Stunde

IGENSDORF - Am Wochenende hat Igensdorf sein traditionelles Marktfest gefeiert. Für die Besucher hielt das Fest einige Hingucker bereit.

Drei Schläge brauchte Bürgermeister Wolfgang Rast, dann floss das Marktfestbier. Unterstützung erhielt er dabei vom Bundestagsabgeordneten Thomas Silberhorn (CSU), der Kreisvorsitzenden der Grünen, Lisa Badum und der stellvertretenden Landrätin Rosi Kraus und der stellvertretenden Landrätin Rosi Kraus (CSU). © Rolf Riedel



Der Markt Igensdorf feierte am Wochenende Marktfest. Es erinnert an die Markterhebung von Igensdorf im Jahr 1980, als die Kommune aus der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg entlassen wurde.

Am Samstag startete das Fest, das Bier floss nach drei Schlägen von Bürgermeister Wolfgang Rast. „Mit´nander feiern“ war das Motto in diesem Jahr. Das musikalische Zepter dazu hatte bei der Eröffnung die „Martin Meinzer Band“ aus Lauf übernommen. Der Festsonntag begann mit einem Kirchenzug der Ortsvereine in die St. Georgskirche. Dort fand der Festgottesdienst statt. Der Frühschoppen schloss sich an, die Trachtenkapelle des Musik- und Trachtenvereins war für die musikalische Einstimmung verantwortlich.

Inzwischen hatten sich viele Marktstände an der Forchheimer Straße zwischen Bahnhof und Rathaus aufgestellt. Der große Platz vor dem Obstmarkt war dem Oldtimer-Treffen vorbehalten, bei dem die Besucher besondere Schätze aus der Vergangenheit bewundern konnten. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz — mit Kettenkarussell, Leckereien und einen kleinen Parcour.

Ein besonderer Hingucker war auch ein „Wildlandmobil“ des Bayerischen Jagdverbandes, das eine naturgetreuen Darstellung der Wildtiere der Region bereithielt.

