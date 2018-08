Besondere Sommerprobleme im Tierheim Forchheim

FORCHHEIM - Wer noch nicht weggefahren ist, der packt vielleicht gerade. Die großen Ferien sind im vollem Gang. Was aber wenn das eigene Haustier den Urlaubswünschen entgegensteht? Das Tierheim Nürnberg meldete kürzlich, dass es schon vor Beginn der Sommerferien an seine Kapazitäts-Grenzen gelangt ist. Die NN haben bei Marianne Wende vom Tierheim Forchheim nachgehakt.

Massen-Treffen von Schildkröten an der Küste Mexikos. Foto: afp/Enrique Castro



Frau Wende, herrscht bei Ihnen auch gerade ferienbedingt großer Andrang?

Marianne Wende: In diesem Jahr hält es sich eigentlich in Grenzen. Wir merken aber schon, dass mehr Tiere abgegeben werden. Zum Teil ist es so, dass die Tierhalter schon das ganze Jahr über mit dem Gedanken spielen, sich von ihrem Tier zu trennen — aus den verschiedensten Gründen. Der Urlaub ist dann nur noch der Zeitpunkt, an dem die Entscheidung umgesetzt wird. Wir versuchen, die Tiere weiterzuvermitteln, ein neues Herrchen oder Frauchen zu finden, manchmal reicht auch nur ein vorübergehender Pflegeplatz . . .

Marianne Wende Foto: F.: Rödel



Also gibt es derzeit noch Platz im Tierheim?

Marianne Wende: Wir bekommen jetzt zehn oder zwölf Kaninchen, die abgegeben werden sollen, weil es den Haltern zu viel wurde. Für Hunde haben wir eine Warteliste, da sind die Plätze belegt. Und etwas Luft muss sein, denn wir müssen ja immer mit Fundtieren aus Stadt und Landkreis rechnen. Außerdem haben wir auch etwa zwölf griechische Land-Schildkröten, die von und bei einer Mitarbeiterin betreut werden.

Das klingt ungewöhnlich.

Marianne Wende: Ist es auch. Durch die Hitze in den vergangenen Wochen sind die Schildkröten unheimlich aktiv geworden und ihren Haltern einfach davon gelaufen. Bislang hat sich aber noch niemand gemeldet. Es sind kleine und große Schildkröten dabei. Wir hoffen, dass sich bald die Besitzer bei uns rühren.

Neben den Kaninchen, die ein neues Zuhause suchen, sind im Tierheim auch einige Fundtiere abgegeben worden, die wieder zurück wollen zu ihren Besitzern: Am 4. August wurde in Gößweinstein eine zierliche schwarze Kätzin gefunden und in Weilersbach ist am 13. August ein zirka vier Monate altes weiß/graubraunes Katerchen gefunden worden. Außerdem wurde in Weilersbach ein gelber, männlicher, beringter Wellensittich aufgegriffen. Das Tierheim ist unter der Telefonnummer (0 91 91) 6 63 68 zu erreichen.

