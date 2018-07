Beste Stimmung: Sommer verwöhnte die Annafest-Besucher

Bei hochsommerlichen Temperaturen lädt der Kellerwald zum Kindertag - vor 23 Minuten

FORCHHEIM - Traumwetter im Kellerwald in Forchheim: Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad ziehen die Besucher am traditionellen Kindertag in Scharen auf das Annafest. Im Schatten der Bäume genießen die Großen Bier und Brezn - während die Kleinen zu ermäßigten Preisen bei den Fahrgeschäften ihren Spaß haben. Wir sind den ganzen Tag live dabei!