Betagter Rüpel verletzt Rentnerin in Forchheim

83-Jährige wird im Bus von einem etwa 75-Jährigem zu Boden gestoßen - vor 18 Minuten

FORCHHEIM - Leicht verletzt wurde eine 83-jährige Frau in einem Linienbus an der Haltestelle Kaiser-Heinrich-Straße am Mittwochabend gegen 17.20 Uhr, weil ein rüpelhafter Rentner sie zur Seite schubste.

Symbolbild. © colourbox



Symbolbild. Foto: colourbox



Ein älterer, etwa 75 Jahre alter Fahrgast, der einen Gehstock mit sich führte und an genannter Haltestelle aussteigen wollte, war vorher neben der 83-Jährigen gesessen. Kurz vor der Haltestelle ging es dem Unbekannten offensichtlich nicht schnell genug und er schubste die 83-Jährige während einer Kurvenfahrt zur Seite, so dass diese im Bus stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt und musste sich in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

Der Unbekannte verließ an der Haltestelle Kaiser-Heinrich-Straße den Bus, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. Der Rüpel ist um die 75 Jahre alt, benutzt einen Gehstock, läuft in gebeugter Haltung und scheint "schlecht zu Fuß" zu sein. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim unter Telefon (0 91 91) 70 90 0 entgegen.