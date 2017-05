Betrüger geben sich als Kripobeamte aus

FORCHHEIM - Ganz schön dreist: Kriminelle rufen bei Bürgern an und geben sich als Kripobeamte aus, um so an Daten und Informationen zu kommen. Die (echte) Polizei rät dringend zu erhöhter Vorsicht.

Im Laufe des Montags erhielten mehrere Forchheimer Bürger Anrufe von angeblichen Kriminalbeamten der Forchheimer Polizei. Unter anderem gaben die falschen Polizisten dabei an, die Daten der Angerufenen in Bezug auf Einbrüche in der Vergangenheit festgestellt zu haben. Unter diesem Vorwand versuchten die offensichtlichen Betrüger an Informationen, wie zum Beispiel vorhandenes Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Die Polizei rät den Bürgern, bei derartigen Anrufen sehr aufmerksam zu sein, insbesondere wenn jemand Information zur finanziellen und persönlichen Situation möchte. Es wird geraten, keinerlei persönliche Daten herauszugeben und das Gespräch umgehend zu beenden. Die Angerufenen sollten sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifelsfall selbst bei der Polizeidienststelle anrufen.

Fest steht: Die Polizei fordert niemals Geld am Telefon oder fragt über die finanzielle Situation aus. Des Weiteren werden deutsche Behörden niemals dazu auffordern, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. In dringenden Fällen sollten Bürger den Notruf 110 wählen.

