Betrüger in Gräfenberg: Polizei warnt vor "Spendenaktionen"

Bande sammelt Geld für vermeintlich wohltätige Zwecke - vor 3 Stunden

GRÄFENBERG - Am vergangenen Samstag und Montag haben sich um die Mittagszeit auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte Am Schönfeld in Gräfenberg Personen aufgehalten, die unter dem Vorwand taubstumm zu sein oder für Taubstumme zu sammeln, um Geld bettelten. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Laut den Beamten handelte es sich um mehrere Frauen und Männer, die mit einem schwarzen Audi A4 mit rumänischem Kennzeichen unterwegs waren. Nach polizeilichen Erkenntnissen sind die Bettler Angehörige einer Betrüger-Bande.

Geschädigte, die ihnen zur fraglichen Zeit Geld gegeben haben, könne sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon (09194) 73880 in Verbindung zu setzen. Generell warnen die Beamten davor, sich auf derartige "Spendenaktionen" einzulassen.