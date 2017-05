Betrunkener fährt mitten durch Forchheimer Baustelle

Fahrzeug und Teile der Baustelle wurden in Mitleidenschaft gezogen - vor 2 Stunden

FORCHHEIM - Am Freitagabend fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Alfa Romeo auf der A73 in Richtung Bamberg nach Hause. Bei Forchheim-Süd übersah der Mann die Fahrbahnteilung und krachte direkt in die Baustelle.

Laut Angaben der Polizei war es etwa 19.30 Uhr, als der Mann mit seinem Wagen auf der A73 in Richtung Bamberg unterwegs war. Die Baustelle bei der Anschlusstelle Forchheim-Süd wurde ihm wenig später zum Verhängnis: Obwohl die Fahrbahnteilung laut Polizei sowohl gut beschildert, als auch ausgeleuchtet ist, krachte der 50-Jährige mit seinem Peugeot mitten in die Baustelle. Erst nach einer rund 100 Meter weiten Irrfahrt durch die abgesperrte Strecke kam der Wagen zum Stehen - zwei Warnbaken und ein Standrohr des Ausfahrt-Schildes hatten sich unter dem Pkw verkeilt.

Die Polizei rückte an und schnell stand fest, warum der Mann die Baustelle nicht erkannt hatte: Ein Test ergab, dass er rund ein Promille hatte. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt. Den 50-Jährigen, der den Unfall aber unverletzt überstanden hat, erwartet nun eine Anzeige. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 4000 Euro.

