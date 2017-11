Betrunkener Rollstuhlfahrer war in Forchheim unterwegs

Rentner hatte über 1,5 Promille - Er muss mit einer Anzeige rechnen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Einer Polizei-Streife ist in Forchheim ein Rollstuhlfahrer aufgefallen, der am Dienstagabend in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in leichten Schlangenlinien unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle des 72-jährigen Fahrers nahmen die Beamten laut Polizeibericht deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Rentner wurde zur Blutprobe gebeten und anschließend zu seiner Ehefrau gebracht.

Seinen Führerschein durfte der 72-Jährige nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt vorerst behalten. Auf ihn kommt nun aber eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.