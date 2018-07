Bieranstich und Besucher: Wir berichten live vom Annafest!

Fotografenteam sucht Mister und Miss Annafest - Jede Menge Preise zu gewinnen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es rumort in Forchheim: Zum 178. Mal lockt das Annafest zur feucht-fröhlichen Feier in den Kellerwald. Ob Bieranstich oder der traditionelle Umzug - unser Reporterteam berichtet live im Ticker. Außerdem begeben wir uns auf die Suche nach Miss und Mister Annafest.

Bereits zum 178. Mal begeben sich am Freitag die Feierwütigen in den Kellerwald, um gemeinsam das Annafest zu eröffnen. © Ulrich Schuster



Live aus dem Kellerwald

Für alle, die nichts verpassen wollen oder es nicht persönlich nach Forchheim schaffen, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Ticker-Team. Elf Tage lang berichten wir auf nordbayern.de live aus dem Kellerwald. Vom Bieranstich über Jungesellenabschiede und die knallharte Sause auf den Kellern am Abend - unser Reporterteam wagt sich mitten ins Getümmel und schreckt vor nichts zurück.

Wir suchen Miss und Mister Annafest

Modelkünste sind auch beim 178. Annafest gefragt: Ob im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen, originellen Outfit – alle weiblichen und männlichen Kandidaten können sich vor unserer Fotowand am unteren Eingang des Festgeländes fotografieren lassen.

Ein Online-Voting auf annafest-forchheim.de entscheidet dann vom 24. bis 30. Juli, wer gewinnt. "Miss Annafest" und "Mister Annafest" erhalten jeweils 250 Euro. Außerdem werden unter allen, die ihre Stimme online abgeben, fünf mal 50 Euro verlost. Alle Gewinner werden am 31. Juli auf annafest-forchheim.de veröffentlicht.

Preise im Browserspiel zu gewinnen

Wer sich nicht vor der Fotowand ablichten möchte, kann sein Glück auch im Annafest-Browserspiel testen. Vom 20. Juli bis zum 30. Juli verlosen wir dabei, unter allen Teilnehmern - unabhängig vom Score einen Gewinn. Abgesahnt werden kann dabei zum Beispiel Gutscheine vom Landbierparadies in Nürnberg, ein Fünf-Liter-Partyfass und Bücher rund ums das Hopfengetränk.