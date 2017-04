In dem altehrwürdigen Schulhaus in Forchheim entstand der zweite Teil eines Fantasy-Trailers, dessen erste Sequenzen im Januar in Wiesenthau abgedreht wurden. Michelle Tönnies und Carolin Koch aus München sowie Saskia Most aus Fulda haben ein klares Ziel vor Augen: Die Fantasy-Fernsehserie "Schloss Makani" zu realisieren. Die Serie soll in mehreren Zeitepochen spielen: Neben dem finsteren Mittelalter gehört dazu auch die heutige Moderne, in der die Nachkommen der mittelalterlichen Kräuterhexen ihr Wissen um die natürliche Heilkunst an ihre Schülerinnen weitergeben. Wir durften einen ersten Blick auf die Dreharbeiten im Herder-Gymnasium werfen. © Martin Regner