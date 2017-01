Blitz-Eis: Rund um Ebs gibt's jetzt ein paar Pfosten weniger

In der Nacht zum Dienstag kam es zu sechs Unfällen in der Fränkischen Schweiz - vor 1 Stunde

EBERMANNSTADT - Sechs Unfälle, 13 000 Euro Schaden, zahlreiche Leitplanken und -Pfosten haben ihren Dienst erfüllt: Das ist die Glatteis-Bilanz der Polizei Ebermannstadt für die eisige Zeit zwischen Montagabend und Dienstagfrüh.

Zwischen Morschreuth und Urspring kam ein 26-jähriger mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke auf einer Länge von knapp sechs Metern. Bei Pretzfeld kam eine 23-jährige VW-Fahrerin ins Schleudern, rutschte in einen Graben und prallte gegen einen Leitpfosten. Ein 34-jähriger Mitsubishi-Fahrer kam zwischen Veilbronn und Unterleinleiter ins Rutschen und rammte ebenfalls einen Leitpfosten.

Leitplanke niedergewalzt

Mit einem Lkw kam ein 40-jähriger Fahrer zwischen der Sachsenmühle und Behringersmühle in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und walzte diese auf einer Länge von etwa 15 Metern nieder. Eine 21-jährige VW-Fahrerin kam zwischen Gößweinstein und Leutzdorf in einer Kurve ins Rutschen, landete mit ihrem Fahrzeug im angrenzenden Graben und überfuhr hierbei ebenfalls einen Leitpfosten. Am Behringersmühler Berg blieb ein 39-jähriger mit seinem Lkw hängen, kam dann beim Anfahren ins Rutschen und prallte letztendlich gegen die Leitplanke. Verletzte wurde bei all den Unfällen niemand, teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

bz

