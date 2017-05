Blitzer in Heiligenstadt

Polizei erwischt acht Fahrer, die zu schnell sind - vor 46 Minuten

HEILIGENSTADT - Die Polizei hat am Donnerstag am Ortseingang von Heiligenstadt geblitzt.

Bei einer Lasermessung in der Hauptstraße am Ortsbeginn von Heiligenstadt hat die Polizei am Donnerstag zwischen 15 und 16 Uhr acht Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren.

Bei erlaubten 50 km/h war der Schnellste mit 74 km/h unterwegs.

nn