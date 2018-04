Blitzmarathon: 133 Km/h in Igensdorf

FORCHHEIM - Um 6 Uhr früh endete am Donnerstag der mittlerweile "6. Bayerische Blitzmarathon", an dem sich auch die oberfränkischen Polizeidienststellen mit rund 160 Beamten beteiligten. Im Rahmen dieser Aktion überwachten die Polizisten 24 Stunden lang an 62 Messstellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer.

Symbolbild © Archiv



Nur zwei Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Die Ankündigungen der Polizei hatten offenbar Wirkung gezeigt. Insgesamt wurde in Oberfranken bei über 27 000 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 549 Fahrzeugführer fuhren dabei mit überhöhter Geschwindigkeit.

Die deutlichste Geschwindigkeitsüberschreitung verzeichnete eine Messstelle im Igensdorfer Ortsteil Weidenbühl im Landkreis Forchheim. Dort hatte es ein Autofahrer besonders eilig und fuhr innerorts mit 133 Stundenkilometern bei erlaubten 50 in die Kontrolle. Den Fahrer erwartet neben zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot eine empfindliche Geldbuße. An vielen Kontrollstellen konfrontierten die Einsatzkräfte die Verkehrssünder mit ihrem Fehlverhalten und machten die Fahrer auf die großen Gefahren aufmerksam, denen sie sich mit überhöhter Geschwindigkeit aussetzen - laut Polizei immer noch Unfallursache Nummer eins.

Neben Temposünden deckten die Beamten auch eine Vielzahl weiterer Ordnungswidrigkeiten und auch einige Straftaten auf. So war bei der Kontrollstelle in Altendorf der Fahrer eines Motorrades zwar mit der zulässigen Geschwindigkeit unterwegs. Im Vorbeifahren beleidigte der Mann jedoch die Kontrollbeamten mit dem ausgestreckten Mittelfinger.

Bei der folgenden Kontrolle fanden die Polizisten heraus, dass er an seinem Fahrzeug Manipulationen vorgenommen hatte, weshalb seine Fahrerlaubnis nicht mehr ausreichte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Beleidigung.

Im Kreis Forchheim 142 Raser

Bilanz aus den Mittelzentren: Im Bereich der oberfränkischen Regionen stellt sich die Bilanz des Blitzmarathons wie folgt dar:

Bereich Bamberg (Stadt und Landkreis Bamberg, Landkreis Forchheim) 142 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs (Gemessen: 6 391); Im Bereich Bayreuth (Stadt und Kreis Bayreuth und Kulmbach) waren es 171 Verkehrsteilnehmer. In Coburg (Stadt und Landkreis mit Bereichen von Kronach und Lichtenfels) fielen 120 Verkehrsteilnehmer auf. In Hof (Stadt und Landkreis mit Bereichen von Hof und Wunsiedel) waren 116 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs.