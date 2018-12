Blümchen tritt bei 90er-Konzert in Forchheim auf

FORCHHEIM - Zur 90er-Party einen Tag vor dem Sting-Konzert im Juni 2019 kommt Eurodance-Sternchen Blümchen nach Forchheim, die mit der Konzert-Tour ihr Comeback feiert.

Jasmin Wagner alias Blümchen feierte Mitte der 90er Jahre große Erfolge. © Britta Pedersen/dpa



Am Samstag, 22. Juni 2019, lassen bekannte Acts ab 14 Uhr auf dem Jahngelände in Forchheim die 90er wieder hochleben und feiern einen zehnstündigen Partymarathon. Einen Tag später tritt Weltstar Sting auf dem Jahngelände in Forchheim anlässlich des Sparkassen-Jubiläums auf.

Die Open Air Party Tour "Die 90er Live" hat Stars wie East 17, Kate Ryan, Culture Beat, Bellini, Oli P., LayZee fka. Mr. President sowie Masterboy & Beatrix Delgado im Gepäck.

Nun ist auch Jasmin Wagner alias Blümchen offiziell dabei. Sie feiert nach fast 20 Jahren Bühnen-Abstinenz mit der Konzert-Tour 2019 ihr großes Comeback. Mit Hits wie "Herz an Herz" und "Boomerang" sorgte sie Mitte der 90er Jahre für einen Hype und war das deutsche Gesicht des Eurodance.

Die Veranstaltung ist entkoppelt vom Sting-Konzert und dem Sparkassen-Jubiläum. Die Karten kosten 31,90 Euro und sind in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten Forchheim, Hornschuchallee 7, erhältlich.