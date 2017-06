Blumengift in Pautzfeld

Unbekannter zerstört Rosen an der Ortsdurchfahrt - vor 29 Minuten

PAUTZFELD - Die in der Ortsdurchfahrt Pautzfeld gepflanzten Rosen sind im Verlauf der letzten Wochen durch einen unbekannten Täter zerstört worden.

Symbolbild Rosen © Hans-Joachim Winckler



Der Täter brachte vermutlich Pflanzengift auf die Blumen auf und sorgte so für deren Absterben. Der Täter selbst müsste für diese Tätigkeit einige Minuten benötigt haben. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.