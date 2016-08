Bonjour Tristesse: Forchheims Innenstadt steht leer

FORCHHEIM - Packpapier verhüllt den Blick ins Innere, geziert mit bunten Tafeln mit der Telefonnummer des Immobilienmaklers, Topfpflanzen welken vor sich hin und Fliegen finden auf Fensterbrettern ihr Grab: Bonjour tristesse, möchte man sagen. Ein Innenstadt-Bummel vorbei an Baustellen und Leerständen.

Eis Venezia, Goldankauf 99, Bäckerei Lieb und Apanage sind nur vier Geschäftsadressen in der Hauptstraße, die geschlossen haben. Insgesamt haben wir bei unserem Stadtspaziergang 20 Leerstände in der Innenstadt gezählt. Foto: Foto: Roland Huber



Los geht es bei der Eisdiele Venezia. Schien es noch Anfang des Jahres so, als erwecke ein Nürnberger Investor das Traditionshaus, in dem jahrzehntelang die Forchheimer ihr Schoko, Vanille und Stracciatella schleckten, aus dem Dornröschenschlaf, ist wieder Ruhe hinter der Fassade eingekehrt.

Schon im Januar hat der neue Besitzer in einem Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten erzählt, dass er wegen der Sanierung „nachts nicht mehr schlafen“ könne. Unsummen habe er in die Sanierung gesteckt, von mehr als einer Viertelmillion Euro war die Rede, allein die neuen Fenster haben 50 000 Euro verschlungen.

Neun Wohnungen auf insgesamt 500 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf das Gebäude, dessen Grundmauern bis ins 18. Jahrhundert zurückdatieren. Doch seit Monaten wurde kein Handwerker mehr gesichtet. In einem Immobilienportal wurde die Venezia zeitweise zum Kauf angeboten.

Weiter geht`s. „Ihr Altgold ist Bargeld“ war der Slogan von „Goldankauf 99“, das gleich nebenan nicht nur alten Schmuck und Zahngold, sondern auch Gold, Silber und Platin ankaufte. Seit Januar steht die Immobilie in Forchheims Filetstück zur Vermietung. Für die rund 70 Quadratmeter Ladenlokal mit Verkaufsfläche wurden zeitweise auf den Internet-Seiten eines Immobilienportals rund 1600 Euro Miete pro Monat veranschlagt.

Gleich gegenüber hat die Bäckerei Lieb seit Monaten geschlossen. Ein weiteres, ehemaliges Forchheimer Traditions-Familienunternehmen, die Metzgerei Belzer, hat nur wenige hundert Meter weiter bächla-aufwärts, nach einem kurzen Intermezzo der Metzgerei Weckerlein aus Seukendorf, seit 2012 geschlossen.

Doch wieder zurück in Richtung Rathausplatz: Gleich neben der früheren Bäckerei Lieb schließt die Modekette Apanage/Kapalua Ende des Monats ihre Türen. Im April hatte die Steilmann-Gruppe, zu der Apanage gehört, Insolvenz angemeldet und monatelang versucht, einen Investor zu finden. Doch nun ist Schluss, deutschlandweit müssen insgesamt mehr als 70 Filialen schließen.

Dort, wo sich einst bei Georg Buchdrucker in der Hauptstraße Töpfe, Besteck und Haushaltsgegenstände bis an die Zimmerdecke stapelten, ist ein regelmäßiges Kommen und Gehen. Jetzt hat auch „Schönzeit“, ein Massage- und Nagelstudio, dort für immer geschlossen. Die Anzeige eines Immobilienmaklers hängt bereits im Schaufenster.

Nur einen Steinwurf entfernt verkauft Karin Haimann im „Popcorn“ hochwertige Kinderkleidung. Bunte „Reduziert“-Schildchen hängen im Fenster, am 30. September gibt Haimann das Traditionsgeschäft, das es seit 27 Jahren in der Stadt gibt, auf. „Es ist echt schwierig, sich vor Ort zu halten“, erklärt Haimann im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Einkaufsverhalten der Menschen habe sich geändert, ein Großteil bestelle von zu Hause vom Sofa aus im Internet und sei immerzu auf der Jagd nach Super-Schnäppchen, die mit der Post am nächsten Tag direkt nach Hause geliefert werden.

„Die großen Modeketten haben ganz andere Möglichkeiten einzukaufen und zu reduzieren“, konstatiert Haimann und wirft dabei quasi bildlich einen Blick in den Forchheimer Süden, dort wo Schuh-Mücke kräftig erweitert und auch künftig Kinderkleidung im Sortiment haben wird.

Baustellen und Sperrungen

Hinzu kämen die permanenten Bauarbeiten und Straßensperrungen in der Innenstadt, nicht nur die Bamberger Straße, die in diesem Jahr bereits zum fünften Mal gesperrt wird, führt Haimann an. „Die Tiefgarage ist seit Monaten gesperrt, die Ausschilderung für Auswärtige ist mau“, ärgert sich die Geschäftsfrau. Ihre Beschwerden beim Ordnungsamt stießen auf Unverständnis, sagt sie, die Gespräche bezeichnet sie als „zermürbend“.

„Es braucht einen in Forchheim, der sich kümmert“, fordert Haimann, „einen, der die Leerstände so zählt, wie es die Kunden sehen“ und vor allem „keinen, der die Stadt schön redet.“ Am Tourismusmanagement müsse gearbeitet werden, um mehr kaufkräftige Touristen in die Innenstadt zu locken. Warum nicht die Osterbrunnen- und Weihnachtsmarktbesucher abgreifen und einen zentralen Busparkplatz in der Innenstadt anbieten“, schlägt Haimann vor.

Aus dacapo wird Faust

Ganz auf die Innenstadt baut indes Michael Holz. Der Buchhändler, der seit September 2013 in seinem dacapo in der Apothekenstraße neben anspruchsvollen Romanen und Bilderbüchern auch die Werke kleiner Verlage im Regal platziert, hat große Pläne: Anfang Oktober zieht das dacapo um in den ehemaligen Mister Bleck in die Nürnberger Straße, Ecke Luitpoldstraße. Verdoppeln wird sich dann seine Verkaufsfläche, erklärt er im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Im Sortiment wird Holz dann noch mehr Belletristik, Krimis und schöne Bilderbücher führen, außerdem wird es durch die rundumverglaste Front viel mehr Platz zum Präsentieren geben.

Auch beim Namen gilt für Michael Holz nicht kleckern, sondern klotzen: Aus dacapo wird Faust. Aus dem Bleck-Mobiliar behält Holz die rundumverlaufenden Sofa-Ecken, die genügend Platz zum Schmökern bieten. Und vielleicht, in ferner Zukunft, könnte er sich auch vorstellen, so Holz, Kaffee für die Bücherwürmer und Leseratten auszuschenken. Die dafür vorgeschriebenen Sanitär-Anlage seien ja bereits da.

Die gute Nachbarschaft in der Apothekenstraße, die werde Holz schon vermissen, „die Apothekenstraße hat Charme und ist vielleicht die einzige Flaniermeile in der Innenstadt“.

BIRGIT HERRNLEBEN