Brand in Forchheimer Papierfabrik löst Großeinsatz aus

Schaden an Produktionsmaschine liegt im sechsstelligen Bereich - vor 5 Minuten

FORCHHEIM - Am Mittwochabend rief ein Maschinenbrand in einer Forchheimer Fabrik zur Kartonagenherstellung ein Großaufgebot verschiedener Einsatzkräfte auf den Plan. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres - nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wegen eines Brandes am späten Mittwochabend mussten Arbeiter aus einer Forchheimer Papierfabrik evakuiert werden. Sechs von ihnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Etwa vier Stunden lang war die Feuerwehr im Einsatz, die das Übergreifen der Flammen auf die Werkshalle schließlich verhinderte. © NEWS5 / Merzbach



Am Mittwochabend ging in einem Forchheimer Betrieb zur Kartonagenherstellung in der Steinbühlstraße eine Maschine in einer Werkshalle in Flammen auf. Feuerwehr, Bayerisches Rotes Kreuz, THW und Polizei rückten umgehend aus, um dem Brand Einhalt zu gebieten. Insgesamt waren letztlich etwa 140 Einsatzkräfte vor Ort, die das Feuer schnell löschen mussten, um eine Ausbreitung der Flammen auf die große Betriebshalle zu verhindern.

Dies gelang der Feuerwehr, die etwa vier Stunden unter Hochdruck mit den Löschungsarbeiten beschäftigt war und schließlich Entwarnung gab: Die Produktionshalle blieb unversehrt. Sechs Schichtarbeiter erlitten durch den überwiegend im Inneren der Halle auftretenden Rauch eine leichte Rauchgasvergiftung.

Außerdem entstand an der Produktionsmaschine ein beträchtlicher Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Warum es überhaupt zum Brand kam, ist derzeit noch unklar. Daher übernahm die Kriminalpolizei Bamberg entsprechende Ermittlungen zur Brandursache.

