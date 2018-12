Brand in Kirchehrenbacher Imbiss: Besitzer in Haft genommen

Betreiber soll das Feuer selbst zusammen mit einem Komplizen gelegt haben

KIRCHEHRENBACH - Nach dem Brand in einem Kirchehrenbacher Imbiss Mitte November hat der Fall nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg eine unerwartete Wendung genommen.

Mitte November war es zu dem Brand gekommen, den die Feuerwehr allerdings schnell löschen konnte. © Feuerwehr Forchheim



In der Nacht vom 16. auf den 17. November hatte sich der Brand in dem Kirchehrenbacher Imbiss ereignet. Bewohner hatten den Brandgeruch bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, sodass lediglich ein Schaden in Höhe von 300 Eur entstand.

Allerdings zogen sich mehrere Bewohner leichte Verletzungen durch den Rauch zu. Zunächst hatte die Polizei vermutet, dass Einbrecher über ein gewaltsam geöffnetes Fenster eingedrungen waren und das Feuer gelegt hatten.

Versuchte schwere Brandstiftung

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Bamberg sind drei Tatverdächtige ermittelt und in der Nacht zum Freitag festgenommen worden: der 40-jährige Betreiber des Imbisses, seine 32-jährige Lebensgefährtin und ein 18-jähriger Bekannter. Die Polizei geht davon aus, dasssie den Einbruch nur vortäuschten. Verdachtsmomente wurden während weiterer Ermittlungen untermauert.

Die Polizei hat die 32-Jährige vernommen und nach ihrer Vorführung beim Ermittlungsrichter wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 40-Jährigen und den 18-Jährigen erging Freitagnachmittag Haftbefehl wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Sie befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen gegen alle drei Beschuldigten zu den Einzelheiten des Tathergangs dauern an.

