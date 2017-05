Brand in Küche: Feuerwehr-Großeinsatz in Forchheim

Starke Rauchentwicklung - Feuerwehr gibt nach kurzer Zeit Entwarnung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Dienstagabend hielt ein Brand in der Küche einer Forchheimer Wohnung die Feuerwehr, das BRK und die Polizei auf Trab. Die Löschtruppe rückte mit fünf Fahrzeugen und 25 Männern an.

Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in der Regnitzstraße in Forchheim aus. © Feuerwehr Forchheim



Am Dienstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in der Regnitzstraße in Forchheim aus. Foto: Feuerwehr Forchheim



Der Alarm ging gegen 21.30 Uhr bei der Feuerwehr ein: Zimmerbrand in der Regnitzstraße. Da der Feuerwehr zunächst nicht bekannt war, ob sich noch Menschen in der - laut Notruf - stark verrauchten Wohnung befanden, rückte der komplette Löschzug der Forchheimer Feuerwehr aus.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr bereits kurz nach ihrem Eintreffen Entwarnung geben: Ein Kleinbrand in der Küche der Wohnung hatte die starke Rauchentwicklung verursacht. Die Flammen waren schnell gelöscht, die Feuerwehr musste nicht mehr aktiv werden.

Nachdem der Löschtrupp die stark verrauchte Wohnung gelüftet hatte, machten sich die Feuerwehrmänner nach etwa einer Dreiviertelstunde wieder auf den Weg. Auch das BRK und die Polizei waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.