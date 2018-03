Brauhaus-Durchfahrt in Forchheim wieder frei

FORCHHEIM - Lange war die Durchfahrt am Brauhaus in Forchheim wegen Bauarbeiten gesperrt – damit ist nun Schluss.

Nun ist die Durchfahrt am alten Brauhaus wieder frei. Foto: Huber



Das Straßenverkehrsamt der Stadt teilte mit, dass die Brauhaus-Durchfahrt zwischen Hornschuchallee und Paradeplatz wieder freigegeben ist. Das bedeutet, dass der Verkehr zwischen Marktplatz und Hornschuchallee nun wieder in getrennten Bahnen ablaufen kann: Der Verkehr aus der Hornschuchallee in Richtung Paradeplatz fließt nun wieder per Einbahnregelung nach rechts am neugebauten Brauhaus vorbei. Dasselbe gilt auch für die Linienbusse.

Der Verkehrsfluss vom Marktplatz läuft ebenfalls nur in einer Richtung — und zwar am Waffengeschäft Höhnlein vorbei in Richtung Hornschuchallee. Die bisherigen Übergangsregelungen wurden aufgehoben, die neue Verkehrsführung ist entsprechend beschildert.

Im Mai 2016 hatten die Abrissarbeiten am Brauhaus Hauptgebäude begonnen und eine Sperrung für den Verkehr notwendig gemacht. Der vom Paradeplatz einfahrende Verkehr wurde auf Anlieger- und Lieferverkehr sowie Linienbusse beschränkt. Für alle anderen wurde eine Umleitung über Kloster-, Dreikirchen-, Birkenfelderstraße zur Adenauerallee ausgeschildert.

Die Abbrucharbeiten waren zwar nach wenigen Tagen über die Bühne. Die folgenden Arbeiten und der Bau des Komplexes mit 34 Eigentumswohnungen und zwei Gewerbeflächen zogen sich jedoch hin. Die städtische Straßenverkehrsbehörde im Ordnungsamt riet derweil zur großzügigen Umfahrung.

Das Nadelöhr stieß bei den Bürgern nicht gerade auf Begeisterung. Immer wieder staute sich der Verkehr, der Unmut war groß. Die Sperrung der Durchfahrt zwischen Paradeplatz und Hornschuchallee wurde im Januar diesen Jahres noch einmal bis Ende Februar verlängert. Nun ist sie hinfällig.

Was aber erst einmal bleiben soll, ist der Kreisverkehr am Paradeplatz — eigentlich ein Provisorium (wir berichteten). Er stoße in der Bevölkerung auf Zustimmung, hieß es vor einiger Zeit aus dem städtischen Verkehrsamt.

