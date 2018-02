Bremsstörung bei Zügen der Gräfenbergbahn

Über 100 Schüler saßen am Bahnhof fest - vor 6 Stunden

GRÄFENBERG - Eine Bremsstörung hat am Montagmittag zwei Züge der Gräfenbergbahn ausfallen lassen. Über 100 Schüler saßen daraufhin am Gräfenberger Bahnhof fest.

Gräfenbergbahn (Symbolbild). © Reinhard Schmolzi



Gräfenbergbahn (Symbolbild). Foto: Reinhard Schmolzi



Der Zug, der um kurz vor 13 Uhr hätte ankommen müssen, fuhr nicht ein. Einen Schienenersatzverkehr gab es nicht. Betroffen waren am Montagmittag die Züge nach Nürnberg um 13.03 Uhr und um 13.42 Uhr. Weitere Ausfälle seien der Bahn aber bislang nicht bekannt, wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte. Normalerweise versuche zuerst der Lokführer, die Störungen zu beheben, um normal weiterfahren zu können. Das sei in diesem Fall aber offenbar nicht möglich gewesen, der Zug musste in die Werkstatt.



Busunternehmer Rainer Polster hatte kurz vor 13 Uhr zirka 65 Schüler aus den umliegenden Schulen zum Bahnhof gebracht. Noch ein weiterer Bus habe rund 50 Personen gebracht, dann sei auch noch ein dritter gekommen. „Das waren schätzungsweise zirka 120 Schüler“, sagt Polster im Gespräch mit den NN. Diese seien dann am Bahnhof festgesessen.

TANJA TOPLAK-PALL