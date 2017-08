Brennende Mülltonnen in der Käsröthe

Glimmende Grillkohle hat wohl das Feuer entfacht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - 300 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz von zwei brennenden Biotonnen und einer Papiertonne.

Die Feuerwehr musste am Donnerstag ausrücken: In der Käsröthe brannten Mülltonnen lichterloh. © Nina Eichenmüller



Am Donnerstag Abend brannten zwei Biotonnen am Sportgelände in der Käsröthe vollständig ab. Eine Papiertonne wurde von den Flammen ebenfalls erfasst und beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte scheinbar Grillkohle entsorgt, die noch nicht vollständig erkaltet war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Forchheim, Telefon (09191)70900 entgegen.